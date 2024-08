MX2 | Kay de Wolf in Olanda vuole trionfare tra le mura amiche Fari su Adamo e Lucas Coenen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Unico obiettivo: vincere. Nonsbagliare Kay dein occasione del sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2, in scena proprio nella sua. Una tappa che potrebbe consentire al centauro dell’Husqvarna di allungare vistosamente nella classifica piloti. Il neerlandese al momento infatti vanta 725 punti, esattamente quarantanove lunghezze in più rispetto al compagno di scuderia, secondo a quota 676. E sarà proprio il belga la grande spina nel fianco di de, come dimostrano i risultati dello scorso anno, segnati dalla grande prova di, vincitore di gara-2. Isaranno tuttavia puntati anche sul pilota della GasGas Simon Laengenfelder, attualmente terzo nella graduatoria generale con 653 ma particolarmente in confidenza con il tracciato olandese.