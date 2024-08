Giro di vite sulle strade raffica di multe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Nel fine settimana la Polizia a Cesenatico ha impiegato 24 pattuglie e 48 persone in divisa e in abiti civili. Nei 32 posti di controllo istituiti dalle volanti sono stati controllati 180 veicoli, con 14 contravvenzioni. Sono stati sanzionati anche automobilisti che hanno violato il divieto di oltrepassare la striscia longitudinale continua di mezzeria. Una ragazza straniera è stata fermata alla guida di un’auto non revisionata, due turisti avevano la patente di guida scaduta e una donna di Rimini è stata pizzicata senza assicurazione.