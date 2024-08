La mega-festa di compleanno di Madonna negli scavi di Pompei? La prefettura in allarme dal Parco archeologico negano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) È una smentita secca quella deldiche prova a frenare le voci su un’imminentedidiproprio nel sito degli. Da diversi giorni si rincorrono le indiscrezioni secondo cui l’artista avrebbe affittato il Teatro Grandediper festeggiare i 66 anni il prossimo 16 agosto. Un’ipotesi che da giorni aveva sollevato polemiche e timori per possibili danni al sito. Per giorni ilsotto la direzione di Johannes Zuchtriegel aveva evitato di commentare. Ma le voci avevano messo in moto anche ladi Napoli, che si preparava a una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza.