Co-protagonista di Cocktail con Tom Cruise svela loro relazione fuori dalle telecamere dopo 36 anni

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gina Gershon ha recitato accanto a Tomnel filmdel 1988. Ora, a distanza di decenni, l’attrice si appresta a fare alcune confessioni che hanno sconvolto la gente! Continuate a leggere per saperne di più su ciò che l’attrice ha detto sul periodo in cui ha girato con! Gina Gershon ha girato con Tomper. La prima volta che la coppia ha dovuto girare una scena di sesso intimo, le cose non andarono come previsto. La scena di sesso era la prima volta che la Gershon ne faceva una davanti alla telecamera e quindi Tom ha preso l’iniziativa. In una recente intervista rilasciata all’inizio di questa settimana, l’attrice ha raccontato cosa è successo dietro le quinte del famoso film, noto per le scene di sesso tra i due. L’attrice ha raccontato chefu un partner meraviglioso e si prese cura di lei durante la scena.