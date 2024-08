Il Colpo di Mezzanotte - Pazza idea Amrabat | può restare In arrivo anche Richardson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Firenze, 11 agosto 2024 - Giornata interlocutoria sul fronte del mercato della Fiorentina,se club e allenatore stanno provando a recuperare Sofyan, che fin qui sembrava completamente ai margini del progetto in attesa di una sistemazione di mercato. Palladino lo ha mandato in campo dal 1' a Friburgo e nel dopo partita ha confermato di sperare in una sua permanenza («Mi piacerebbe allenarlo tutto l'anno». Vedremo, servirà un lavoro psicologico importante per convincerlo, ma se dovesse arrivare la Fiorentina sarebbe quasi a posto a centrocampo. Per il resto sono le ore dell’attesa, quelle che necessariamente dovranno far da preludio a qualcosa di importante. A queldi mercato che risponde al nome di Albert Gudmundsson che la Fiorentina aspetta da tutta l’estate. Anzi, dallo scorso gennaio.