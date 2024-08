Usa secondo i sondaggi Kamala Harris è in vantaggio su Trump in tre Stati in bilico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024)potrebbe conquistare trechiave per l’elezione alla presidenza. Almenoi nuovidel New York Times e del Siena College, che riconoscono alla vicepresidente un nuovonei confronti di Donaldle rilevazioni, effettuate tra il 5 e il 9 agosto in vista delle presidenziali,avrebbe quattro punti disull’ex presidente in Wisconsin, Pennsylvania e Michigan. Alla vicepresidente è infatti attribuito il 50% delle preferenze contro il 46% riconosciuto al tycoon. La maggior parte degli interviritiene“più intelligente” e “caratterialmente più adatta” a guidare gliUniti rispetto a. E a proposito del candidato repubblicano,indiscrezioni pubblicate sempre dal New York Times, il tycoon avrebbe usato insulti per riferirsi alla sfidante.