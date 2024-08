Ferragosto in viaggio 13 milioni di italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) La settimana divede 13diin, con una spesa complessiva prevista tra 6,7 e 7 miliardi di euro, per quella che, nel 58% dei casi, è la vacanza principale. Numeri sostanzialmente stabili, rispetto allo stesso periodo del 2023. È la fotografia scattata dall’Osservatorio Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg sulle vacanze degliper il 15 agosto. L’82% farà le vacanze in Italia, di questi il 5% dichiara di rimanere in località vicino a casa. Il 18% degliandrà all’estero, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando era il 22%. Per le mete, quest’anno trionfano l’Emilia Romagna e il Sud, con Calabria, Sicilia, Campania e Puglia nella top five. Liguria e Toscana sfiorano il vertice della classifica. Per l’estero continua il predominio delle mete greche, spagnole e della costa mediterranea francese.