ATP Montreal Flavio Cobolli va nettamente ko con Rinderknech e saluta al secondo turno

(Di sabato 10 agosto 2024) Finisce in maniera mesta il Masters1000 didi. L’azzurro, dopo la bella vittoria su Felix Auger-Aliassime, viene regolato senza mezzi termini da Arthur, non trovando praticamente mai il bandolo della matassa. Un 6-3 6-2 senza appello, conmai riuscito ad entrare in partita anche a causa di un forte vento, trovando una magra consolazione nell’ingresso in top 30 in classifica: da lunedì sarà infatti il numero 29 al mondo. Si riparte dal 3-0 della giornata di ieri, conche aveva subito il break in apertura prima che il maltempo bloccasse la giornata. Si viaggia come treni, l’azzurro appare più centrato ma il transalpino concede la miseria di due punti in tre turni di battuta: senza spiragli,si ritrova sotto di un set.