Sul Collaborative Combat Aircraft il Pentagono sta facendo bene ma è solo l’inizio Report Csis

(Di venerdì 9 agosto 2024) All’interno del processo di innovazione militare portato avanti dal Dipartimento della Difesa di Washington, il programma di sviluppo dei(Cca) rappresenta senza dubbio una delle punte di lancia. L’obiettivo di questo programma è quello di sviluppare due sistemi volanti semi-autonomi che svolgano il ruolo di “gregario” ai velivoli di quinta e sesta generazione, eseguendo una serie di missioni diverse che spaziano dalla guerra elettronica all’Intelligence, Surveillance and Recognition, altimento in aria con velivoli nemici, e altro ancora. Il tutto a un prezzo decisamente inferiore rispetto ai velivoli pilotati, il cui costo continua ad accrescersi in modo direttamente proporzionale al loro livello tecnologico.