Milan Zlatan Ibrahimovic convinto | Strahinja Pavlovic è un animale!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 9 agosto 2024), il senior advisor rossoneroha caricato i tifosi del Diavolo:è un! Le dichiarazioni Nella giornata di giovedì 8 agosto, a Casasi è tenuta la presentazione del nuovo acquisto del Diavolo, che si è concesso alle domande dei cronisti. Ad accompagnare il difensore serbo alla sua prima conferenza stampa, c’era, che ha speso ottime parole per l’ormai ex centrale del Salisburgo. Il quotidiano Tuttosport, ha ripreso le dichiarazioni del dirigente svedese. Tra queste salta subito all’occhio una frase iconica: “è un ‘’: i tifosi lo ameranno”. Parole chiare, che arrivano molto bene a tutto l’ambiente rossoneri. I supporters del Diavolo, infatti, volevano un giocatore fisico e “cattivo”. Ecco che allora, ao, è arrivato un vero e proprio “”, come riferito da Ibra.