Prete arrestato | Sesso con un 12enne in cambio di regali

(Di domenica 4 agosto 2024) Per soddisfare i suoi appetiti pedofili ilnon badava a spese. Ogni volta che incontrava la sua preda, padre Andrea Melis, 60 anni, gli regalava soldi, parecchi soldi (fino a 200 euro), tute di marca, videogiochi e sigarette. In un caso si era spinto addirittura a comprare, per quel chierichetto che teneva in ’particolare’ considerazione, un telefonino da 800 euro. I due si erano conosciuti a Finale ligure nel Savonese, dove Melis era parroco. Le violenze, andate avanti per tre anni, sono iniziate quando la vittima non era ancora 13enne. Trasferitosi a Genova per studiare, il ragazzino aveva continuato a incontrarsi con ilnell’appartamento di quest’ultimo all’interno del plesso scolastico dove l’uomo di Chiesa era direttore.indi. È grave il quadro accusatorio ai danni del religioso appartenente all’Ordine dei Padri Scolopi.