Trecento vertenze all’anno sui locali pubblici

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Non ho elementi per poter commentare o contraddire il caso specifico della birreria Keller. Posso dire però che la nostra attività vertenziale interessa per il 90% la ristorazione, su Reggio e Modena". Alessandro Martignetti, segretario generale Fisascat Cisl Emilia Centrale, inquadra un settore complesso con dati chiari: "Circa 300– continua – per tipologie di contratti che quasi sempre partono come irregolari". Tradotto, in nero: "Vengono prima ‘assunti’ così – spiega – poi magari passano a un part time da 20 ore a settimana più il cosiddetto ‘fuori busta’. Quasi sempre poi, nel momento in cui vengono assunti, viene definito un compenso che è onnicomprensivo, anche di straordinari e maggiorazioni".