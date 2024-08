Capitan Harlock e il mito eterno dell’arcadia della nostra giovinezza

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 02 ago – Il 9 aprile del 1979 su Rai 2 veniva trasmessa per la prima volta in Italia la serie anime di. Ero solo un bambino e me ne innamorai perdutamente, tanto da farmi regalare dai miei genitori magliette e gadget vari. Ilo divenne immediatamente il mio idolo assoluto, anche se a quattro anni non ne potevo certo comprendere i complessi sotto testi. Eppure anche adesso, a distanza di quarantacinque anni ed alla soglia del mezzo secolo di vita, posso affermare cheper me e tantimia generazione resti uno dei punti di riferimento culturali. Andiamo quindi a capire come si sia sviluppato questoimmortale. Pace e indifferenza Come quasi sempre nella cultura giapponese tutto nasce da un manga. Tra il 1977 ed il 1979 il leggendario Leiji Matsumoto (scomparso lo scorso anno) scrisse ed illustrò l’opera omonima.