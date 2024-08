Verso le Olimpiadi invernali | Le strutture valtellinesi già pronte all’accoglienza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) La Provincia di Sondrio è già pronta ad ospitare ledi Milano Cortina 2026. Almeno a livello di accomodation, la Valtellina si dimostra già avanti e in linea con quanto promesso al momento della candidatura. Tutti gli sguardi in questi giorni sono puntati sui Giochi a cinque cerchi di Parigi, ma fra meno di due anni i riflettori saranno accesi sulledi Milano Cortina 2026, evento planetario che vedrà la Valtellina al centro dell’attenzione dei media. Ben 26 le medaglie olimpiche che verranno assegnate a Livigno, dove si sfideranno i campioni di snowboard e freestyle, mentre sulla mitica pista Stelvio di Bormio ospiterà le prove di sci alpino e quelle dello Skialp. Sul versante accommodation olimpica, importanti le novità ufficializzate in queste ore.