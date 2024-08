L’Atalanta non gradisce lo stile Giuntoli Koopmeiners Percassi ne fa una questione di principio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024)nonlo. Sune fa unadi. È quel che scrive il quotidiano Libero a proposito della trattativa per, e non solo. Ecco cosa scrive Libero C’eravamo tanto amati, ma sono cambiati i tempi e anche i dirigenti. Tra Juventus e Atalanta c’è adesso aria di bufera e lo sbarco di Cristianosul pianeta bianconero è probabilmente la prima causa delle tensioni generatesi in questo periodo. Insomma, tutto andava discretamente bene, fino a quando a Torino hanno deciso di farsi avanti per Teun(26), facendo però il giro largo.