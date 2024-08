Crosetto alla Camera | I nostri militari restano in Libano Unifil può evitare l’escalation

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Noi continueremo a operare, fin quando l’Onu riterrà di poter operare, anzi io sono convinto che la nostra presenza e quella disiano in questo momento l’unico elemento che può portare stabilità edulteriori escalation”. Così il ministro della Difesa, Guido, nell’informativa urgentesugli esiti del vertice Nato di Washington, parlando della situazione in Medio Oriente. “Oggi – spiega- ritengo che la sicurezza deinon sia più a rischio che nei mesi scorsi. Non sono un target diretto e abbiamo un ottimo apparato di intelligence. Tuttavia, potrebbero essere coinvolti incidentalmente negli scontri tra le parti, che diventano più frequenti e di crescente intensità.