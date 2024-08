Atletica Stano non ha rimpianti | Per la staffetta sono pronto Mi tocca andare fino a Los Angeles…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Al termine di una gara da assoluto protagonista, Massimodeve accontentarsi di un beffardo quarto posto ad un solo secondo dal podio nella 20 km di marcia che ha aperto ufficialmente il programma dell’ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il pugliese non riesce a bissare dunque il titolo a cinque cerchi ottenuto tre anni fa a Tokyo, pagando a caro prezzo l’infortunio al piede rimediato lo scorso aprile durante i Mondiali a squadre di Antalya. “Diciamo che oggi mifocalizzato molto su me stesso e non sugli altri, ne avevo parlato con il mio psicologo. La strategia era quella di essere un francobollo per gli altri. Miritrovato più volte davanti perché mi sentivo bene. È chiaro che io ho dato il massimo, ma probabilmente oggi quel massimo non è stato sufficiente.