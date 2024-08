Alcol abuso giovane

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da Nord a Sud, cresce il numero di ragazzi - anche minorenni - che s’ubriacano fino a stare male. Le ragioni? Un modo per sfuggire alle pressioni familiari, scolastiche e sociali. Ma anche per sentirsi parte di un gruppo. Insomma, è una sorta di «auto-medicazione» di cui però non si percepisce la pericolosità. E per questo in pochissimi cercano aiuto. Napoli, Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli. Pieno centro storico. Emblema di una città dalle due facce. Di giorno affollata da turisti che qui arrivano per ammirare una delle più importanti basiliche partenopee, la cui fondazione risale all’epoca paleocristiana. Di sera luogo d’elezione di scorribande di giovani e giovanissimi che bevono, a volte, fino a perdere conoscenza.