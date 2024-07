Futsal La Pro Patria ha fatto il botto Dopo due anni torna El Madi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Mustafa Elto a casa. Il pivot classe ’95 è il colpo grosso del ds Angelo Vincenzi per la ProSan Felice neopromossa in C1. Il bomber che ha deciso di scendere di due categorie – dall’A2 Elite giocata l’anno scorso col Modena Cavezzo – conferma come il club giallorosso voglia essere grande protagonista anche nella massima serie regionale, assicurandosi un giocatore che in categoria è fra i più forti. Fu proprio Vincenzi a prenderlo dalla C2 nell’estate del 2019 per farlo debuttare in B con la Pro, pronta allora alla sua seconda stagione fra i cadetti. Per lui furono 23 reti (col torneo interrotto per il Covid), cui seguirono i 40 gol nel campionato chiuso al secondo posto nel 2020-21 alle spalle del Modena Cavezzo e i 43 nel 2021-22 quando la Proarrivò ancora seconda dietro al Cesena.