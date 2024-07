Deadpool & Wolverine è adatto ai bambini? L’età consigliata per vederlo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 30 luglio 2024)per vedereè dai 13 anni in poi, quindi non è assolutamente un filmai. L’ultimo cinecomic targato MCU, che mette in scena il sodalizio tra il Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds e il mutante artigliato di Hugh Jackman, è un tripudio di splatter, violenza e scurrilità gratuiti, come si conviene all’antieroe più celebrato di casa Marvel. A fargli da spalla, una variante ditutt’altro che sottotono: anche il buon vecchio Logan, infatti, pur conservando un cuore oltre la corazza non si risparmia quanto a linguaggio forte e non lesina potenti colpi al sapore di adamantio. Il problema della classificazione sorge, perciò, spontaneo. In America, il lungometraggio è stato catalogato nella classifica dei rating R, che prevede il divieto di fruizione ai ragazzi al di sotto dei 17 anni.