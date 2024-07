Robert Downey Jr Torna nel MCU | Sarà Doctor Doom

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024)Jr. sta per fare un ritorno trionfale nel Marvel Cinematic Universe (MCU), ma in un ruolo che nessuno si sarebbe aspettato. Dopo aver dato vita al leggendario Tony Stark,vestirà i panni di uno dei più iconici villain Marvel, il Dottor Destino, nei prossimi capitoli della saga degli Avengers. Reduce dal Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer di Christopher Nolan,Jr. si appresta a fare ritorno nel MCU. Abbandonati definitivamente i panni di Tony Stark/ Iron Man, dopo Avengers: Endgame (2019),Jr. rivestirà, però, i panni del Dottor Destino nel nuovo riadattamento de I Fantastici Quattro.Jr.