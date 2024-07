Rambaldi e il suo team in finale Mercoledì appuntamento con l’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Il ferrarese Lucasubito protagonista con la barca azzurra a Parigi. Nella prima giornata di gare del canottaggio alle Olimpiadi, l’ultima barca italiana a scendere in acqua, nel bacino remiero di Vaires-sur-Marne, è stato il quattro di coppia maschile. Un’imbarcazione che ha visto al via Lucaappunto, con Luca Chiumento, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Una regata condotta con grande autorevolezza dall’equipaggio azzurro, che riesce a respingere gli attacchi di una pericolosa Polonia e conclude in prima posizione accedendo direttamente alla finalissima, che si terrà31 luglio. Il primo atleta ferrarese in gara, quindi, è stato Luca ‘Rambo’. Il resoconto della batteria.