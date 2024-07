LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Horn per il colpaccio nella finale del K1 femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33 In semi, il miglior tempo l’ha fatto segnare la tedesca Ricarda Funk con un parziale da 97.31, 53 centesimi più veloce del crono della polacca Klaudia Swolinska. La grande favorita per l’oro, Jessica Fox, si è piazzata ottava con il crono di 104.38. 17.30 Dopo aver assistito alle semifinali poco più di un’ora fa, adesso il programma di gara prevede il primo evento da medaglie che si svolgerà nelle acque di Vaires-sur-Merne, ladel K1. 17.25 Amici di OA Sport, ben ritrovati alladella seconda giornata di gara dellaai Giochi Olimpici di2024. Fra venti minuti avrà inizio ladel K1. 16.42 Per ora è tutto. Noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento alle 17.25 per ladel K1. A tra poco! 16.40 Ecco la classifica della semidel K1