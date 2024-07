Colin Farrell Tornerà nei Panni del Pinguino in The Batman 2

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 28 luglio 2024) Scritto daneidelin “The2”,riprenderà il ruolo delnel prossimo sequel di “The”, come confermato dal regista Matt Reeves durante il Comic-Con di San Diego. Il sequel, che vede nuovamente Robert Pattinson neidi, vedràtornare neidel carismatico e spietato Oswald Cobblepot, noto come il. La Serie HBO “The Penguin” Il ritorno dinel ruolo delè stato annunciato in un panel dedicato alla serie HBO “The Penguin”. Questa serie riprende immediatamente dopo gli eventi di “The” del 2021 e segue l’ascesa al potere di Oswald nel vuoto lasciato dalla morte di Carmine Falcone. Gli otto episodi della serie termineranno proprio prima dell’inizio di “The2”, creando una continuità narrativa tra la serie e il film.