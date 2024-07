Temptation Island 11 ecco cosa è successo tra Siria e Matteo un mese dopo la fine del reality

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Pochi istanti fa è stata pubblicata su Witty Tv l’intervista aPingo eVitali unla loro partecipazione a. I due ragazzi si sono presentati insieme mano nella mano, eha raccontato come stanno vivendoil: Abbiamo deciso di ripartire daccapo, di darci una seconda possibilità, quindi è come se ci fossimo rifidanzati nuovamente. Siamo molto felici e le attenzioni che mi sta dando adesso devono continuare, anche da parte mia.ha concordato con la fidanzata: La fiamma si è riaccesa, molto più forte di prima, sono più sicuro di me stesso col cambiamento che ho fatto. Sono certo di poterle dare quel che ha sempre voluto. La Pingo ha rivelato di essere felice del suo percorso a: Sono contenta soprattutto del percorso che ho fatto sia con i tentatori, sia con le mie amiche, perché sono diventate amiche.