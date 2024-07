Con un mese di ritardo auguri a Gennaro Sasso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ogni tanto, per ricordarmi qualcosa di importante, mi spedisco una mail, come qualcuno faceva appiccicando foglietti sul frigorifero. I post-it sul frigo restano lì, le mail invece si perdono nella marea. Ne ho ritrovata una oggi, diceva: “25 giugno: compleanno di”. Imbarazzo, conferma dell’inadempienza ormai ricorrente, e finalmente la decisione di fare glial professornel giorno del primodopo il suo compleanno. Dopotutto, è sempre un 25 luglio. Da un Machiavelli di sessant’anni fa a un Cantimori di vent’anni fa, ai più recenti giorni liberati, la mia lunga vita ha incontrato felicemente la sua vita lunga. La corrispondenza con Laura C. ha illuminato e carezzato altri miei giorni. Dunque, con un pretesto qualunque,. E per l’anno prossimo attaccherò un foglietto giallo al frigorifero.