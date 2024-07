Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi 26 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi26Proseguono i preparativi per la festa in maschera e tutti i signori pensano a quale sarà il costume che indosseranno. Con l’avvicinarsi dell’evento, Mauro si ritrova sempre più messo sotto pressione da Romulo nella formazione come maggiordomo.