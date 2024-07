Adriano Galliani a nozze per la terza volta | sposerà la compagna Helga Costa Ecco tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo un’estate all’insegna dei matrimoni sportivi, non mancherà quello di. Il vicepresidente e amministratore delegato del Monza convolerà acon la 57enne Holga, cittadina spagnola ma di origine brasiliana. Insieme ormai da diversi anni, la coppia è apparsa sulle pubblicazioni di matrimonio dell’Albo Pretorio del Comune di Milano. Il matrimonio, però, sarà celebrato a Monza, città natale del senatore di Forza Italia, dov’è impegnato lavorativamente come vicepresidente onorario dell’omonimo club in Serie A. Non è la primaper, che in passato è stato sposato già due volte. Il primo matrimonio, dal 1989 al 1999, con Daniela Rosati, da cui sono nati tre figli: Micol, Gianluca e Fabrizio. Nel 2004, l’ex ad del Milan ha sposato Malika El Hazzazi, modella marocchina con cui si è separato nel 2008.