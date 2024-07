ATP Umago Lorenzo Musetti regola in due set Marco Trungelliti e approda ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Missione compiuta per. Il toscano (n.2 del seeding) si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro l’argentino(n.136 del mondo) nel secondo turno dell’ATP250 di. Sulla terra rossa croata, una prestazione non scintillante di, ma sufficiente per avere la meglio di un avversario con troppe lacune nel suo tennis. E così,si è assicurato il passaggio di turno e se la vedrà neidicontro il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e il serbo Dusan Lajovic. Nel primo setnon è sufficientemente aggressivo, mettendosi essenzialmente al palleggiare e dando modo adi fare il suo tennis. Cancellate due palle break in apertura, l’argentino strappa il servizio al toscano, sfruttando la posizione dell’italiano troppo arretrata.