Piccola elegante e sofisticata questa borsa passepartout risolve ogni problema in fatto di abbinamenti nelle occasioni più speciali

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 22 luglio 2024) La stagione dei matrimoni e delle cerimonie non si ferma alla primavera ma continua ricchissima anche durante la stagione estiva. E con tanti eventi a cui partecipare non sempre si hanno gli accessori giusti perabito delle grandi. Per questo quando si comprano scarpe e borse eleganti è bene scegliere con cura modelli che sappiano adattarsi a diversi stili e colori. Così da fare ottimi investimenti moda. Uno di questi investimenti, quando si vuole acquistare un accessorio da cerimonia è unacolor nude. Conespressione si intendetinta che sia simile a quella della pelle, meglio ancora se scelta coordinandola proprio alla nuance di chi la deve indossare.