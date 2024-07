Solo quattro squadre azzurre a Parigi 2024 ma l’Italvolley punta all’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Nel 2021 l’Italia tornava da Tokyo con 40 medaglie che segnavano un record e una serie di emozioni forse impensabili alla vigilia della partenza verso il Sol Levante. Nonostante questo, un paio di note negative non mancarono e una di queste stava nelle prestazioni e nei risultati delle compagininegli sport di squadra. Per la prima volta da Los Angeles 1932, ovvero quasi 90 anni prima, nessuna riuscì a raggiungere le semifinali. Miglior risultato raggiunto quello dei quarti di finale, poi fatali alla Nazionale maschile di basket e a quella femminile del basket 3×3, così come al Settebello della pallanuoto e alle due selezioni pallavolistiche, mentre le ragazze del softball – che anon andrà in scena – si fermarono nella fase a gironi.