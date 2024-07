Formula 1 l’annuncio è arrivato | svelato il vincitore in Ungheria

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 luglio 2024)1, èin anticipo chi vincerà il prossimo Gran Premio in. Non si hanno davvero dubbi Nelle ultime settimane il Mondiale diUno è diventato leggermente più avvincente. Purtroppo non per merito della Ferrari, che non riesce in nessun modo a trovare continuità nel corso della stagione. Due vittorie, una con Sainz e una con Leclerc, però poi troppi punti persi per strada e nemmeno la sensazione di aver alzato il proprio livello. E gli altri, invece, lo hanno fatto. Damon Hill (Lapresse) – Ilveggente.itIn Inghilterra, nell’ultimo appuntamento, ha vinto la Mercedes di Lewis Hamilton mentre adesso si corre in. Rimane sempre difficile riuscire a indovinare un pilota vincente, soprattutto in un momento dell’anno come questo. Ma senza dubbio la Red Bull, con Max Verstappen, vorrà tornare a trionfare.