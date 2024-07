La FA rilascia una dichiarazione di Gareth Southgate in merito alla caccia al suo successore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) Sito inglese: La FA hato unain cui ringraziaper il suo lavoro come allenatore dell’Inghilterra. In esso, il direttore esecutivo della FA, Mark Bullingham, ha dichiarato cheaveva “reso possibile il lavoro impossibile” e aveva gettato “solide basi” per il futuro della nazionale maschile inglese. Ha inoltre affermato che è in corso la ricerca di un nuovo allenatore e che al post sono associati nomi come Graham Potter ed Eddie Howe. Lacompleta della FA suse ne va dopo otto anni di lavoro “A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio ae a Steve Holland per tutto ciò che hanno realizzato”, ha affermato Bullingham in una nota. “Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile inglese, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Three Lions.