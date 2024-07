Saldi estivi con i cantieri aperti Esercenti del centro preoccupati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Icondavanti all’ingresso dei negozi per i lavori di rigenerazione in via Veneto dividono i commercianti tra chi teme il tracollo delle vendite e chi parla di incassi in linea con gli anni scorsi. "In questo periodo estivo, in tanti sono interessati all’acquisto dei costumi da bagno, probabilmente è questa la ragione per cui non ho registrato cali nelle vendite – dice Maria Angela De Vecchi, titolare dell’attività commerciale Ma.Lu in via Veneto –. I lavori davanti al negozio e il disagio legato alla viabilità ridotta a me non creano alcun problema. Anzi, al momento gli incassi sono superiori a quelli del periododello scorso anno". Più cauta la posizione dei colleghi commercianti dirimpettai. "Con isiamo partiti male, ma siamo solo ai primi giorni – spiegano Nadia Carati ed Egidio Bettini di “Stil moda lui e lei“ –.