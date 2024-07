Nicola Paulesu l’assessore tecnico che ama la scherma e la scrittura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Di sicuro è uno degli elementi di novità della giunta nominata dalla neo sindaca Sara Funaro. Parlaimo di, pronipote di Antonio Gramsci e assessoreal Welfare, Accoglienza, Integrazione e Casa. Psicologo e psicoterapeuta, 51 anni, originario di Pietrasanta, lavora dal 2003 nell’ambito dei servizi per il contrasto alla povertà, ai percorsi di inclusione attiva, di accesso e di cura delle persone vulnerabili in ambito comunale e dell’azienda sanitaria fiorentina. Ma è stato, prima di assumere l’incarico nell’esecutivo di Palazzo Vecchio, anche giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.– noto, tra le altre cose, per aver contestato la scelta di Eike Schmidt di chiudere la campagna elettorale del centrodestra davanti al murale del suo illustre zio – da sempre è impegnato nel mondo del Terzo Settore fiorentino, della ricerca, della formazione, della progettazione e della gestione dei servizi, in particolare riguardo all’emergenza abitativa.