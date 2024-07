Licenziamento per ostruzionismo per la Cassazione è legittimo ma a queste condizioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le motivazioni che spingono un’azienda o un datore di lavoro alpossono essere assai diverse tra loro. Laddove non vi siano difficoltà inerenti l’organizzazione o la produzione, che impongano una decurtazione della forza lavoro, è il comportamento del singolo dipendente a rilevare e a costituire una violazione di quel rapporto di fiducia, determinante per la prosecuzione dell’esperienza lavorativa. Come nel caso affrontato dalla Suprema Corte e deciso con l’ordinanza n. 18296 depositata il 4 luglio, che vale la pena conoscere perché di orientamento per una pluralità di casi simili. Il lavoratore subordinato che compie gesti di, non rispetta i propri obblighi contrattuali di diligenza e – conseguentemente – integra gli estremi per il recesso unilaterale.