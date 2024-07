Cantiere Regionali Pd derby Forlì-Cesena FdI chance Pompignoli o la sorpresa Cangini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per il Pd le ormai imminentipossono essere viste come una riconferma ma anche (dopo il ko di) un riscatto. Il nome che circola da più tempo come candidato al consiglio è quello di Daniele Valbonesi, 47enne ex segretario territoriale forlivese ed ex sindaco di Santa Sofia. Nel 2022 il partito lo mise in cima a un listino che, anziché dar luogo a un ripescaggio in parlamento, si rivelò inutile. Si è dimesso anzitempo da segretario, ha appoggiato la corsa della sua successora Gessica Allegni (particolare non secondario, visto che ora la sua approvazione peserà), ha rinunciato al terzo mandato nella sua Santa Sofia, dove è stato comunque il più votato alle amministrative ed è capogruppo della maggioranza; è anche consigliere provinciale con la pesante delega alla viabilità.