Messi in ginocchio dall’alluvione Macugnaga appello alla solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) L’è di Aime, Associazione imprenditori europei, di Varese che si mobilità per aiutare una famiglia luinese che gestisce un’attività a, messa indei giorni scorsi. Scrive in un comunicato la giunta di Aime: "In tutti i momenti difficili abbiamo dimostrato attenzione, ed impegno, verso le imprese che registrano maggiori difficoltà, anche colpite da calamità naturali. Ricordiamo le numerose iniziative di raccolta fondi promosse in occasione dei terremoti dell’Aquila, di Amatrice, delle alluvioni in Emilia-Romagna, e non per ultimo la tempesta di Gerenzano. Situazioni che hanno causato ingenti danni ad abitazioni civili ma anche al tessuto commerciale e industriale. Anche in questo balordo inizio d’estate, siamo scesi in campo in aiuto di una famiglia che gestisce una attività a: una tra le località maggiormente colpite dal nubifragio di qualche giorno fa.