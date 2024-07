Traffico Roma del 06-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazionescorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale da segnalare qualche disagio sulla via Pontina all’altezza del raccordo anulare in uscita da una che su via Salaria per un incidente tra la diramazione nord è Santa Colomba in direzione Monterotondo Scalo per il trasporto pubblico circolazione interrotta sulla linea metro B e B1 nelle tratte Castro Pretorio Ionio e Castro Pretorio Rebibbia attivato servizio bus sostitutivo infine dalle ore 16 alle ore 18 di questo pomeriggio manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Piazza dell’esquilino previste deviazioni o limitazioni per numerose linee del trasporto pubblico per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito