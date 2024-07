Inter ufficiale l’arrivo di Zielinski | stipendio e durata del contratto tutte le cifre|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 luglio 2024) 2024-07-06 18:30:00 Fermi tutti! Piotrera da tempo promesso sposo dell’. Un matrimonio già annunciato da tempo, per il quale mancava tuttavia l’ufficialità a sancire la definitiva unione. Ora l’attesa è finita,è un nuovo giocatore dell’. E’ arrivato anche l’annuncio da parte della società di Viale della Liberazione, dopo che il suoera stato depositato in Lega.COLPO A CENTROCAMPO – L’piazza un colpo di grande esperienza a centrocampo, anticipando la concorrenza e assicurandosi le prestazioni del polacco, da poco eliminato da Euro 2024.aveva salutato il Napoli pochi giorni fa, dopo la scadenza del suocon i partenopei. Arriva dunque all’a parametro zero, andando a rinforzare una batteria di centrocampisti già molto folta.