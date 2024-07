VIDEO Count down aeroporto Cascone a Salvini | Sblocchi risorse per le infrastrutture del Sud e riveda scelte su autonomia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sbloccare leFSC per leal Sud in maniera tale da colmare il divario con la parte nord del paese e rivedere alcuni aspetti del riforma legata all’differenziata. È l’appello che alla vigilia dell’inaugurazione dell’Costa ad Amalfi di Salerno il presidente della commissione trasporti della regione Campania Lucavorrebbe rivolgere al ministro Matteoche sarà a Salerno giovedì 11 luglio per l’inaugurazione dello scalo aeroportuale. Il Costa d’ Amalfi di Salerno fa 13 per numero di destinazioni nazionali e internazionali che decolleranno dall’gestito da Gesac che ospiterà anche voli charter. Record di numeri di voli e compagnie già presenti all’: Bergamo, Cagliari, Catania, Milano Malpensa, Torino e Verona per quelle nazionali e Basilea, Berlino, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Stansted, Malta e Nantes per quelle internazionali più 7 linee vacanziere operate dai charter.