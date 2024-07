Ecco l’opera si apre con la Turandot

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) EMPOLI L’attesa è finita. Stasera alle 21 sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti a Empoli si terrà infatti il primo dei tre appuntamenti che quest’anno caratterizzano la settima edizione di "Opera in Piazza", ossia la "" di Ferruccio Busoni. Prima assoluta per un opera del compositore empolese, la cui esecuzione musicale è affidata alla nuova Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, nata dalla collaborazione con Damiano Tognetti e l’Associazione Il Contrappunto, che sarà diretta per l’occasione dall’esperta Miriam Nemcová. I cori saranno invece eseguiti dal Laboratorio Corale del Centro Busoni, le cui voci sono state appositamente selezionate e formate dal maestro Stefano Boddi che del coro è direttore.