Stop vendita auto termiche 2035 Partito popolare europeo pronto a rivedere il divieto

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Revisione delle regole per la riduzione delle emissioni di CO2 per le nuovee i nuovi furgoni per consentire l’uso di carburanti alternativi a zero emissioni oltre il”: c’è scritto così nella bozza di programma redatta tra gli eletti del PPE alle europee di giugno scorso; ilè pure quello con più parlamentari – contandone 188 su un totale di 720 – e da tempo spinge perle norme che hanno sancito loalladia partire dal, stabilità dal precedente parlamento. Lo stesso che, su pressioni tedesche, ha aperto la porta allealimentate da carburanti sintetici climaticamente neutri: trattasi di benzina e diesel prodotti con energia verde e con la cattura di anidride carbonica già presente in atmosfera.