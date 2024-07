Migranti Unhcr | a giugno 4 700 sbarchi in Italia Finora 90 i morti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono poco meno di 4.700 isbarcati sulle costene nel mese di. Il dato è in linea con il mese precedente (4.976). A gennaio, febbraio, marzo, aprile gli arrivi erano stati, rispettivamente, 2.258, 2.301, 6.857, 4.721. Secondo i dati dell’sono poco meno di 4.700 isbarcati sulle costene nel mese diin arrivo sulle costene asono partite da Libia, Tunisia e Turchia. Tuttavia, ala Libia è stato il primo Paese di partenza per gli arrivi via mare in, con il 66% di tutti gli arrivi. Il 61% delle persone arrivate asono sbarcate a Lampedusa. Altri porti di sbarco includono Roccella Ionica, Genova, Augusta, Catania. Da inizio anno, le nazionalità di origine prevalenti sono state: Bangladesh (21%), Siria (15%), Tunisia (13%), Guinea (8%), Egitto (6%), Pakistan (4%), Gambia (3%), Mali (3%), Sudan (3%), e Costa d’Avorio (3%).