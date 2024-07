Il Napoli di Conte chi parte e chi resta | parla Sandro Sabatini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche, giornalista di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni. “? E’ la scelta migliore per il, anche per le scelte manageriali”. Con, ilin lotta per il vertice? Per fare una previsione del genere ci sono due metodi: ci si affida alle statistiche e alla storia, tipo la sua storia alla Juventus, ma poi c’è anche quella all’Inter e al Tottenham. Dimenticando le statistiche, io credo che asi possa chiedere unche ragioni per un obiettivo che va domenica dopo domenica. Il vantaggio di non giocare le coppe c’è”. ALL’Europeo “Gli azzurri agli Europei? Ci si aspettava di più da Di Lorenzo, è uno dei top errori di Spalletti, perché in campo ci andava il Di Lorenzo dell’ultimo anno, non quello dello scudetto.