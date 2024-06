ULTIM’ORA – Scatta il Conte day | è successo in queste ore a Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Antonioal, ormai ci siamo. Il tecnico pugliese è prossimo alla firma, atteso un comunicato ufficiale della società dopo la notizia dell’Antoniosta per essere ufficializzato come prossimo allenatore del. Nella giornata di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis è rientrato da Ibiza con la famiglia, atterrando a Capodichino, per poi mettersi in viaggio verso Roma, dove oggi, con ogni probabilità, negli uffici FilmAuro chiuderà la trattativa che consegnerà alil suo nuovo tecnico. Nell’è arrivata un’ importante notizia in tal senso, che riguarda il mister pugliese. Ormai ci siamo, la firma del contratto che lo legherà agli azzurri avverrà nelle prossime ore.è atterrato in città, pronto a firmare il contratto con i partenopei Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Antonioè atterrato a, pronto per legarsi alla causa azzurra.