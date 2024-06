Formula E | Nick de Vries primi punti dell’anno con Mahindra

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Piccoli passi in avanti perRacing che ha abbandonato, finalmente, la quota zeroche ancora attanagliava la sua classifica nel campionato dedicato ai Costruttori. Le buone prove messe a referto tra Berlino e Shanghai (pole position di Edoardo Mortara in terra teutonica e zonaconquistata dadenel Paese asiatico) hanno avuto il merito di destare un team che stava cadendo in un’oblio di negatività palese. L’obiettivo, adesso, è quello di confermare il buon trend nell’ultimo doppio appuntamento che porterà il carrozzone elettrico dellaE a visitare Portland e Londra. Quattro gare per migliorare ulteriormente il proprio orizzonte.Racing,E: dopo la pole di Edoardo Mortara, ecco idide(Credit foto – pagina Facebook Edoardo Mortara)“Sono molto contento – ha detto ildediRacing ai microfoni ufficiali dellaE al termine dell’ultimo round andato in scena a Shanghai –.