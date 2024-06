Buon 2 giugno 2024 | frasi e citazioni sulla Festa della Repubblica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024)– Oggi, domenica 2, si festeggia laitaliana. Celebrazione che nasce nel 1949, anno in cui fu istituita comenazionale grazie al passaggio dell’Italia da monarchia aparlamentare. Celebrarla ricorda le origini del nostro Paese dopo la caduta del regime fascista, e in tutta Italia sono tantissimi gli eventi speciali organizzati anche se per il secondo anno consecutivo non ci sarà la parata militare. Siete alla ricerca di alcuneper i vostri auguri di)? Di seguito una breve selezione: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limitiCostituzione.