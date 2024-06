Vannacci a Milano con Salvini evoca ancora la X Mas | Se l’Europa non ascolterà comincerò col sabotaggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) “Questo è il mio secondo comizio, siete tantissimi. È come avere davanti una legione, la “Decima” legione. Ci sono tantissime ragioni per cambiare questa Europa, ma ve ne racconto solo una, la “Decima” ragione: alle mie figlie vorrei dare un’altra Europa, più sovrana”. Sono queste le parole usate sabato pomeriggio dal generale Robertosul palco della Lega in piazza Duomo, a. Insieme a lui, a comizio, c’erano anche il segretario della Lega Matteoe il capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari. “Penso che sia necessario continuare a combattere, e lo farò non sul campo di battaglia ma dagli scranni di Bruxelles. E se ogni attività propositiva dovesse fallire allora comincerei con la mia specialità: il