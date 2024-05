Enzo Paci la moglie è una campionessa di tip tap

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)è legato alla, Romina Uguzzonidi tip tap con la quale ha anche condiviso il palco nel 2019 per uno spettacolo teatrale. Oggi l’attore sarà ospite della penultima puntata de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà alla conduttrice del talk, Caterina Balivo a poche ore dalla prima tv del film “Com’è Umano Lui” in onda stasera e che lo vedrà interpretare il protagonista Paolo Villaggio. Nato a Genova nel 1973, a 24 anni inizia a studiare recitazione presso il Teatro Stabile, per poi lavorare in radio fino ad arrivare in tv dove entra nel cast di Colorado e Zelig. Nel 2011 è protagonista, con il personaggio di Mattia Passadore, della trasmissione comica Central Station in onda su Comedy Central.